«Меня уволили, реально уволили»: глава Сбербанка рассказал о своей работе дворником

Глава Сбербанка России Герман Греф призвал внимательно относиться к тому, что происходит вокруг на примере своей работы дворником и последующего увольнения за попытку реформирования службы. Греф подчеркнул, что, даже работая дворником, можно придумать и предложить, как что-то изменить к лучшему. «Неважно, это двор или микрорайон», — сказал он.

«Я помню, когда был студентом, работал дворником. Потом меня уволили, реально уволили. Я предложил систему, как отреформировать всю службу уборки. Ко мне по утрам стал приходить специальный проверяющий, который стал проверять качество того, как я мету. Я, черт побери, вставал в 5:00, чтобы подмести свою территорию и, на мой взгляд, я это делал неплохо. Единственный, кого проверяли, это был я», — рассказал Греф на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России».

По его словам, в Сбербанке работают 330 тыс. человек, и каждый из них мотивирован на лучшие традиции. «Если вы едете в лифте, видите болото за этой гостиницей. На месте этой гостиницы было большое болото, за этой гостиницей уже маленькое болото, и вы говорите, черт побери, 4 года уже после Олимпиады, понятно — к Олимпиаде не успели. Но после Олимпиады почему из этого кусочка земли не сделать парк?» — привел Греф пример неравнодушного отношения к окружающему миру (цитата по Интерфаксу).

Финал Всероссийского конкурса «Лидеры России» проходит в Сочи с 7 по 11 февраля. Победителями финального этапа станут 100 человек, они примут участие в программе наставничества конкурса «Лидеры России». Ранее в среду, 7 февраля, перед финалистами конкурса выступил и первый вице-премьер России Игорь Шувалов, заявивший, что русский народ талантливее американского и среди участников конкурса появятся свои «илоны маски».

По материалам «ДП»