Forbes впервые составил рейтинг разбогатевших на криптовалюте людей

Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Из-за того, что рынок криптовалют непрозрачен, а их курс постоянно и резко скачет, издание не оценивает финансовое состояние вошедших в рейтинг, а называет лишь примерный диапазон.

Всего в список вошли 19 человек. Лидером рейтинга стал Крис Ларсен - сооснователь криптовалютной платформы для платежных систем Ripple. По оценке Forbes, его состояние оценивается в диапазоне от $7,5 млрд до $8 млрд. В числе участников списка двое бывших россиян - 24-летний уроженец Виталий Бутерин. выросший в Канаде. Он является изобретателем криптовалюты Ethereum, второй по популярности в мире после биткойна с капитализацией $81 млрд. Состояние Бутерина, по оценке Forbes, составляет $400-500 млн. Это 17-е место в рейтинге.В список также включен сооснователь компании BitFury (один из крупнейших мировых производителей техники для обработки операций на рынке криптовалют) Валерий Вавилов. В списке он занимает 13-е место с состоянием в $500-700 млн.

В рейтинг журнала также попали братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых называют первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Они занимают четвертое место с состоянием в $900 млн до $1,1 млрд. Уинклвоссы известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом.

О том, что такое криптовалюта и действительно ли за ней будущее можно прочитать в нашем материале. Адвокат Double Bridge Law Сергей Голубок написал для нас колонку о том, рискуют ли чем-то те, кто покупает криптовалюту и насколько это вообще законно.