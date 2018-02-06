Александр Цыпкин: «Похоже, мы последнее поколение, которое трахается и видит секс одной из основ жизни»
|В мировой войне с харассментом могут пострадать невинные жертвы: романтика и даже секс! — писатель Александр Цыпкин настаивает, что пророчество Блока «Всегда без спутников, одна» ни в коем случае не должно сбыться.
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Рисунок Екатерины Селиверстовой
Почему, пока на Западе активисты тевтонской свиньей идут против харассмента, в России все только и делают, что шутят по этому поводу? И почему наши мамы в отличие от американских не жгли лифчики?
Потому что лифчики были дефицитом. Очень простой ответ. Я настолько диванный аналитик в данном вопросе, что все нижесказанное можно рассматривать исключительно как сомнительный фарс. Как мне кажется, наше общество всегда было чуть более сексуально раскрепощенным. Если помните, даже большевики начали свое правление с полной сексуальной свободы. Россия — страна холода и бесконечных катаклизмов, отсюда любовь к простым удовольствиям: мало поводов для счастья, используем те, что есть. Еще одна причина — дефицит малопьющих и сексуально активных мужчин при таком количестве красивых женщин. Девушки разумно предполагают, что если сейчас устроить бунт против харассмента, то можно и вообще без секса остаться. А если говорить серьезно, то происходящее на Западе меня, скажем так, пугает. Ну это же чистый Пелевин! Секс выжимается из нормальной жизненной парадигмы. Уж не знаю, может, они решили так с перенаселенностью бороться или ударились в радикальный феминизм, но все это похоже на охоту на ведьм. Харассмент — безусловная проблема, но в пылу борьбы забыли о презумпции невиновности. Ну как можно наказывать кого-то на основании слов человека об имевших место действиях двадцатилетней давности?
Если углубиться в конспирологию, можно подумать, что атака на секс — это попытка снова взять общество под контроль. Мы это проходили уже в Средние века. Одним из самых демократичных и в то же время раскрепощенных обществ в истории была Древняя Греция. Совпадение? Не думаю. Сегодня же, как это ни парадоксально, даже в западном обществе мы наблюдаем откат от демократии: тотальный контроль над всеми гражданами через гаджеты, постоянное ограничение приватности (под лозунгом борьбы за безопасность), вот и за секс взялись. Плюс развитие технологий ЭКО и виртуального секса позволяет закрыть и вопрос размножения, и, как их там, чувственных наслаждений. Очень может быть, что мы последнее поколение, которое трахается с людьми и видит секс одной из основ жизни и базовой мотивацией. Некоторым кажется, что свобода плохо сочетается с семью миллиардами на Земле.
Где граница между комплиментом и домогательством?
В период моего неженатого существования 90% произнесенных мной комплиментов в той же Америке точно восприняли бы как домогательство. Поэтому я и молчал там, я не хотел сидеть в американской тюрьме. А вообще, границу найти всегда легко: если бы вы смогли свой комплимент в адрес чужой жены произнести в присутствии своей жены и ее мужа, то это точно не домогательство. Понятно, что есть полутона. Допустим, сказал мужчина проходящей по бульвару барышне: «Какая жопа!» — необязательно это харассмент, может, он о ситуации в стране или просто о геометрии и анатомии. Вот мне кажется, никого такой комплимент реально оскорбить не может, особенно если сказано нежно, с восхищением и придыханием. Но в Нью-Йорке я бы все-таки не рисковал. Меня бы точно обвинили в харассменте. Кого, если не меня? Но чаще всего это был достаточно успешный и, надеюсь, приятный для обеих сторон харассмент.
Опять же, если серьезно, я никогда (хочется верить) не пытался затащить на ночную лекцию по тантре подчиненных или зависимых от меня людей. Мне самому прежде всего это не было интересно. Если речь идет о просто сексе, то какой смысл «путать» от тебя зависимых? Это как мне сейчас играть в футбол с детишками: ни азарта, ни радости победы. У меня есть рассказ «Э-ге-гей-карма», в котором как раз любитель спать с секретаршами попадает на их место, только его визави мужчина. И герой на себе понимает, каково это — решать «давать или не давать начальнику». Очень показательно. И кстати, почему никто не спрашивает, становился ли я объектом женского харассмента. Вот если спросите — я отвечу: нет. Никому я был не нужен. Но все равно обидно, что вы не интересуетесь. Двойные стандарты.
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Рисунок Екатерины Селиверстовой
Чтобы увидеть в женщине личность, обязательно надо перестать видеть в ней женщину?
Наоборот. Пол — одна из ключевых идентификаций личности. Любой диалог между мужчиной и женщиной — это всегда диалог между двумя разными полами! Я не удивлюсь, если окажется, что у нас и эволюция, и происхождение разные. Как только мужчина или женщина теряет или меняет свою половую принадлежность, это неизбежно отражается на личности. И давайте честно, я ни разу не встречал красивую, содержательную и успешную женщину, которая бы забыла, что она женщина. Несколько раз я беседовал с Майей Михайловной Плисецкой и был абсолютно расплавлен ее именно женской харизмой. Если Бог нас сделал разными, значит, ему это для чего-то нужно.
Ты вырос в Петербурге, живешь в Москве. В двух городах разное отношение к сексуальным домогательствам?
Тут все-таки у нас есть общее. Единственное, что реально может обидеть и москвичку, и петербурженку, — это если ты, так сказать, домогался-домогался, а потом вдруг слился, не доведя дело до конца. Тебя распнут в любой столице. В остальном читайте мое интервью прошлого года (в февральском номере журнала «Собака.ru» за 2017-ый — Прим.ред.). Британские ученые говорят, что в Москве можно попробовать заманить девушку в постель на чистом бабле или чистом fun, а реальная питерская «звезда» заставит тебя сначала сдать душу и разум, и не факт, что вернет. Даже если это съем в клубе. На Неве халява не прокатит.
Что будет, если харассмент исчезнет, а феминизм победит?
Если утрировать, то нам всем … (конец). Победят роботы, а мы будем сидеть в канализации и ждать Нео. Который, кстати, моментально начал домогаться Тринити — не успел провода из жопы вытащить, а уже положил на нее глаз. Нормальный мужик. Он всех спасет. Если она, конечно, потом на него в суд не подаст.
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