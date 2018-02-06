Александр Цыпкин: «Похоже, мы последнее поколение, которое трахается и видит секс одной из основ жизни»

Чтобы увидеть в женщине личность, обязательно надо перестать видеть в ней женщину?

Наоборот. Пол — одна из ключевых идентификаций личности. Любой диалог между мужчиной и женщиной — это всегда диалог между двумя разными полами! Я не удивлюсь, если окажется, что у нас и эволюция, и происхождение разные. Как только мужчина или женщина теряет или меняет свою половую принадлежность, это неизбежно отражается на личности. И давайте честно, я ни разу не встречал красивую, содержательную и успешную женщину, которая бы забыла, что она женщина. Несколько раз я беседовал с Майей Михайловной Плисецкой и был абсолютно расплавлен ее именно женской харизмой. Если Бог нас сделал разными, значит, ему это для чего-то нужно.

Ты вырос в Петербурге, живешь в Москве. В двух городах разное отношение к сексуальным домогательствам?

Тут все-таки у нас есть общее. Единственное, что реально может обидеть и москвичку, и петербурженку, — это если ты, так сказать, домогался-домогался, а потом вдруг слился, не доведя дело до конца. Тебя распнут в любой столице. В остальном читайте мое интервью прошлого года (в февральском номере журнала «Собака.ru» за 2017-ый — Прим.ред.). Британские ученые говорят, что в Москве можно попробовать заманить девушку в постель на чистом бабле или чистом fun, а реальная питерская «звезда» заставит тебя сначала сдать душу и разум, и не факт, что вернет. Даже если это съем в клубе. На Неве халява не прокатит.

Что будет, если харассмент исчезнет, а феминизм победит?

Если утрировать, то нам всем … (конец). Победят роботы, а мы будем сидеть в канализации и ждать Нео. Который, кстати, моментально начал домогаться Тринити — не успел провода из жопы вытащить, а уже положил на нее глаз. Нормальный мужик. Он всех спасет. Если она, конечно, потом на него в суд не подаст.