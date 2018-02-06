В Петербурге второй раз напали на секс-шоп. Дилдо и вибраторы не тронули, украли 1000 рублей

Около одиннадцати вечера 5 февраля в магазине «Эробутик» на Загородном проспекте неизвестный в стрелял в пол. После он направил оружие в сторону продавца, и девушке ничего не оставалось, кроме как открыть кассу, однако в ящике лежала всего тысяча рублей. Нападение запечатлели камеры видеонаблюдения. Ровно за сутки до визита на Загородный неизвестный наведался в «Розовый кролик» на Алтайской улице. Все происходило по такому же сценарию, с той лишь разницей, что стрелял грабитель не в пол, а в стену, а из кассы удалось вытащить 4,5 тысячи рублей. В обоих случаях возбуждено уголовное дело о разбое, дело расследует полиция.

По материалам «Фонтанки»