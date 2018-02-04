Россия поднялась на три строчки в мировом рейтинге верховенства права

Странами с наибольшим правовым порядком стали Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Они заняли с первого по пятое места соответственно.

Рейтинг WJP составляется с учётом 44 индикаторов, которые отражают восемь областей права: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, открытость правительства, защита фундаментальных прав, безопасность и порядок, правоприменение, гражданское и уголовное правосудие.

По сравнению с подсчетами 2015-2016 годов, Россия смогла прибавить себе три позиции и оказалась на 89 строчке рейтинга. Перед ней сейчас находятся Филиппины, а за –Доминиканская республика.

Отметим, что многие постсоветские государства оказались выше России в этом рейтинге. Там, наилучшие результаты на данный момент у Грузии – она занимает 38 строчку, следом идут Казахстан и Белоруссия – 64 и 65 места соответственно, Украина заняла 77 строчку. Среди стран СНГ России уступил лишь Узбекистан – он занял 91 строчку.

Хуже, чем в России правовая ситуация обстоит только в Гватемале, Нигерии, Бангладеш, Пакистане, Зимбабве, Египте и Венесуэле.

По материалам «ДП»