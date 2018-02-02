Петербуржец пробежал по озеру 5 часов и 32 км, чтобы сделать на льду надпись в честь рождения дочери
На Кавголовском озере в Ленобласти появилась надпись «Привет этому миру от Марии 2017 01 22», которую «пробежал» петербуржец Игорь Осипов в честь рождения своей дочери. Надпись заметили на тепловой карте приложения Strava.
«Сначала была идея бежать в тот же день, когда Маша появилась на свет, из роддома. Но тогда не сложилось, поэтому я стал думать, как сделать эту надпись еще более интересной, чтобы оправдать то, что я пробежал не в день ее рождения, 22 января. Я решил пробежать по льду озера. Легче это было бы сделать на лыжах, но я люблю бегать», — рассказал Осипов «Бумаге».
На создание надписи у него ушло больше 5 часов, а дистанция составила 32 километра. Поздравление появилось 27 января 2018 года.
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