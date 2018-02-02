Видео: Владимир Жириновский приехал в Петербург и станцевал с детьми в торговом центре

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский приехал в Петербург и оказался настолько в прекрасном настроении, что посетил один из торговых центров, где пообщался с петербуржцами. Политик оказался в кругу танцующей группы девочек (по случаю дня рождения ТЦ), не удержался и пустился в пляс вместе с ними. Его танцы и попали на видео, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».