Блокадница случайно встретила свою первую любовь спустя 60 лет после войны
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Родители и старший брат Ларисы Деги
Жительница блокадного Ленинграда Лариса Деги совершенно случайно встретила свою первую любовь спустя 60 лет после войны и вот уже 15 лет живет с ним. Об этом рассказала «Комсомольская правда» . Борис Ефимов и Лариса Деги познакомились в 1944 году в поселке Княжево под Волосово Ленинградской области уже после снятия блокады.
«Это была первая наша любовь. Приехала в Княжево в июне 1944-го. Целовались до упаду! Я каждый год в деревню ездила, только что в блокаду не была», — рассказывает женщина.
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Маленькая Лериса Деги со старшим братом
Будущие влюбленные знали друг друга и до войны: бабушка Ларисы Александровны и дед Бориса Павловича были соседями.
В свою очередь Борис Павлович рассказал журналистам, что в 23 года женился на другой женщине и прожил с ней шесть десятков лет. Деги также вышла замуж за другого и спустя время и она, и Ефимов овдовели.
По словам супругов, они встретились спустя 60 лет после расставания, когда Деги приехала в деревню Дибуны. С тех пор они уже 15 лет вместе. «Никто не верит, что можно вот так встретиться спустя 60 лет, – говорят пожилые петербуржцы. – Как в кино».
Здесь можно прочитать истории близких петербуржцев, переживших блокаду. К годовщине снятия блокады 27 января мы вместе с «ВКонтакте» запустили акцию #блокадныепортреты. Десятки горожан делились на страницах в соцсети воспоминаниями о близких, переживших те страшные события — эти истории мы собрали на интерактивной карте осажденного города.
Фото: Олег Золото, «Комсомольская правда»
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