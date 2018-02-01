Блокадница случайно встретила свою первую любовь спустя 60 лет после войны

Будущие влюбленные знали друг друга и до войны: бабушка Ларисы Александровны и дед Бориса Павловича были соседями.

В свою очередь Борис Павлович рассказал журналистам, что в 23 года женился на другой женщине и прожил с ней шесть десятков лет. Деги также вышла замуж за другого и спустя время и она, и Ефимов овдовели.

По словам супругов, они встретились спустя 60 лет после расставания, когда Деги приехала в деревню Дибуны. С тех пор они уже 15 лет вместе. «Никто не верит, что можно вот так встретиться спустя 60 лет, – говорят пожилые петербуржцы. – Как в кино».

Здесь можно прочитать истории близких петербуржцев, переживших блокаду. К годовщине снятия блокады 27 января мы вместе с «ВКонтакте» запустили акцию #блокадныепортреты. Десятки горожан делились на страницах в соцсети воспоминаниями о близких, переживших те страшные события — эти истории мы собрали на интерактивной карте осажденного города.