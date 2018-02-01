Петербурженки снялись в фильме-расследовании BBC о феминистках

Победитель модной премии журнала «Собака.ru» Best Dressed Ольга Шаповалова приняла участие в съемках документального фильма BBC о феминистках в современной России.

Фильм-расследование британской журналистки Стейси Дули вышел 31 января на телеканале BBC3. Помимо Нордик и Шаповаловой в нем приняла участие активистка из Петербурга Леда Гарина. Они рассказали о том, как живется феминисткам в российском обществе. Видео доступно только для Великобритании, но для просмотра можно воспользоваться VPN.

«У российского общества есть свои скелеты в шкафу. Среди них — тысячи убитых руками своих мужей или парней женщин. Домашнее насилие настолько укоренилось в этой стране, что в русском языке даже есть выражение «Бьет — значит любит», — говорится в описании фильма.

Они также упомянули принятый в феврале 2017 года в России закон о декриминализации побоев. Журналистка Стейси Дули путешествует по России и расследует причины, по которым домашнее насилие так распространено: она встретилась с жертвами, которых заставили молчать о жестокости своих партнеров. Журналистка также пообщалась с представителями РПЦ, которые пытаются вернуть российское общество к традиционным ценностям.

Ранее пианистка Полина Осетинская, написавшая книгу о жестоком обращении отца, рассказала нам, как относится к волне разоблачений 2017 года, и почему признания могут помочь жертве.