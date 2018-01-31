В Петербурге «Петр I» и «конь Юлий» оказались в отделе полиции (одновременно)
Петербуржец Николай Конашенок опубликовал в Facebook фотографию из отделения полиции на Марата с двумя задержанными горожанами. Один из них сидит изображает Петра I, второй — в костюме коня.
«Фонтанка» пишет, что русского императора и коня привезли в участок, чтобы выяснить, насколько законна их предпринимательской деятельности - молодые люди в образах фотографировались с туристами за деньги.
«По сообщениям граждан в отдел полиции Центрального района были доставлены для проверки двое мужчин, которые оказывали услуги гостям города. В ходе проверки было установлено, что один из доставленных граждан осуществлял свою деятельность на законных основаниях, а второй нет», – рассказали изданию в ГУ МВД по Петербургу и области.
Кто именно получил протокол об административном правонарушении, а кто – разрешение и дальше фотографироваться с туристами, не уточняется.
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