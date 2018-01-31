В Петербурге «Петр I» и «конь Юлий» оказались в отделе полиции (одновременно)

Петербуржец Николай Конашенок опубликовал в Facebook фотографию из отделения полиции на Марата с двумя задержанными горожанами. Один из них сидит изображает Петра I, второй — в костюме коня.

«Фонтанка» пишет, что русского императора и коня привезли в участок, чтобы выяснить, насколько законна их предпринимательской деятельности - молодые люди в образах фотографировались с туристами за деньги.