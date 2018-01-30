Герман Стерлигов объявил кастинг молодых и красивых секретарш, сравнив их с лошадьми

«Срочно ищу секретаршу: хорошенькую, грамотную и послушную (...) Возраст — чем моложе, тем лучше, на шестом десятке я заметил, что у баб с возрастом настроение портится. Замужним, разведенным и с детьми не беспокоиться», — пишет православный предприниматель. Высшее образование для соискательниц нежелательно, девушкам придется работать вахтовым методом — три через три (месяца) в Слободе (крестьянская православная коммуна в 100 км от Москвы, — Прим. ред.)

По его словам, запись голоса также приветствуется, поскольку «секретаршу выбирать — это поважнее, чем лошадь выбирать», отметил Стерлигов.

Напомним, лавка Стерлигова «Хлеб и соль» стала известная на всю страну после того, как на ее витрине появилась надпись о запрете входа для гомосексуалов. Позже, продавцам пришлось убрать табличку после того, как активистка из Петербурга Вера Врубель сообщила о том, что не станет мириться с оскорбительной надписью.