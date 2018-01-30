Суд запретил использовать данные пользователей «ВКонтакте» в коммерческих целях

Суд частично удовлетворил иск «ВКонтакте» к компании ООО «Дабл» (Double Data), разрабатывающей ПО для анализа большого объема данных. Ответчику запретили собирать и использовать данные пользователей «ВКонтакте» в коммерческих целях. Об этом сообщает РБК.

Иск был подан год назад. Компания Double Data разработала механизм, который собирает данные о местах работы, учебы, друзьях пользователей, а также иную информацию. Соответчиком по иску выступало Национальное бюро кредитных историй, которому компания продавала собранные данные.

Истец подчеркивал, что ни «ВКонтакте», ни сами пользователи разрешения на такой массовый сбор данных не давали, в соцсети также утверждали, что имеют исключительные права на данные, так как агрегировали их в обособленную автоматизированную базу данных.