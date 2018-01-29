Российская таможня начала отслеживать дорогие покупки

Российская таможня ужесточила контроль за дорогими покупками россиян в других странах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Сотрудники ведомства теперь смогут задерживать россиян в аэропортах со списками дорогостоящих покупок, которые не были задекларированы. Узнать о приобретениях россиян в других странах ведомству помогут банки и местная полиция, которые получают данные о продаже ценных вещей напрямую от продавца.

Напомни, при въезде на территорию России можно без пошлины ввозить купленные за рубежом товары общей стоимостью до 10 тыс. евро. В случае, если товары стоят дороже этой суммы, то россияне обязаны платить пошлину в размере 30% от суммы покупок, в противном случае грозит уголовная ответственность.