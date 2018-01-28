Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

Ингвар Кампрад, основатель IKEA, скончался в Швеции на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

  • Источник: KAI REHN / AFTONBLADET / 5866

«Мы потеряли нашего основателя и дорогого друга Ингвара», – заявил президент и гендиректор IKEA Group Йеспер Бродин (швед. яз.).

Кампрад страдал дислексией. В некоторой степени это наложило отпечаток на его компанию – названия товаров IKEA появились из-за того, что он с трудом запоминал числовые артикулы. 

Он никогда не учился в университете, но стратегию бизнеса IKEA сегодня изучают студенты по всему миру.


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