Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад

«Мы потеряли нашего основателя и дорогого друга Ингвара», – заявил президент и гендиректор IKEA Group Йеспер Бродин (швед. яз.).

Кампрад страдал дислексией. В некоторой степени это наложило отпечаток на его компанию – названия товаров IKEA появились из-за того, что он с трудом запоминал числовые артикулы.

Он никогда не учился в университете, но стратегию бизнеса IKEA сегодня изучают студенты по всему миру.