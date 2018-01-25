Радмила Хакова: «Как сходить на 147 свиданий за год, не сойти с ума и влюбиться»

Ты действительно занималась сексом на каждом свидании?

На самом деле нет. Но если бы даже я могла ответить «да», это ничего бы не поменяло. Добро пожаловать в 2018 год, здесь не так уж плохо: например, каждый взрослый свободен быть кем хочет, меняться, учиться, жить и работать в любой стране, увлекаться, чем вздумает. И заниматься сексом тогда, так и с тем, с кем хочется, не информируя (или информируя) своих подписчиков в соцсетях.

В книге есть несколько сексуальных эпизодов, но не 147. Реплики типа «кто на тебе после этого женится» или «шлюха» я принимаю как особенности воспитания, которые нужно учитывать. Секс – по-прежнему табуированная тема для многих. Это имеет свои причины, часто очень весомые – социальные или религиозные. Я могла бы обстоятельно поговорить с каждым, кто пишет это, но лично, а не комментируя анонимов с фотографией слоненка на юзерпике. Я не могу учесть специфику воспитания каждого и точно не могу ориентироваться на них, поэтому я просто написала «147 свиданий» так, как прожила. Читать или нет – это ваш выбор.