Радмила Хакова: «Как сходить на 147 свиданий за год, не сойти с ума и влюбиться»
Целый год Радмила Хакова из Казани ходила на свидания, искала себе пару (спойлер – нашла), переезжала из страны в страну, изучала, как меняются знакомства и отношения в новом мире, документировала все в своем Telegram-канале, а по итогу выпустила книгу «147 свиданий». Мы попросили Радмилу ответить на самые популярные вопросы, которые ей задают.
Ты действительно занималась сексом на каждом свидании?
На самом деле нет. Но если бы даже я могла ответить «да», это ничего бы не поменяло. Добро пожаловать в 2018 год, здесь не так уж плохо: например, каждый взрослый свободен быть кем хочет, меняться, учиться, жить и работать в любой стране, увлекаться, чем вздумает. И заниматься сексом тогда, так и с тем, с кем хочется, не информируя (или информируя) своих подписчиков в соцсетях.
В книге есть несколько сексуальных эпизодов, но не 147. Реплики типа «кто на тебе после этого женится» или «шлюха» я принимаю как особенности воспитания, которые нужно учитывать. Секс – по-прежнему табуированная тема для многих. Это имеет свои причины, часто очень весомые – социальные или религиозные. Я могла бы обстоятельно поговорить с каждым, кто пишет это, но лично, а не комментируя анонимов с фотографией слоненка на юзерпике. Я не могу учесть специфику воспитания каждого и точно не могу ориентироваться на них, поэтому я просто написала «147 свиданий» так, как прожила. Читать или нет – это ваш выбор.
Свидания в России, действительно, часто приравнивают к сексу: анонимный автор @tinderfuck (очень мне симпатичный) подтверждает эту теорию описанием практики. Но на деле все связано с намерением: если ты хочешь гулять и ужинать, ты делаешь это, если хочешь заняться сексом – занимаешься. Если ты хочешь близости, а девушка нет, ты идешь гулять. Нигде в мире нет такой драмы отказа, как в России. Единственное правило, которое существует в сексе – это взаимное согласие.
Для меня свидание – это встреча с личными мотивами, но ее формат и намерения важно оговорить заранее, чтобы не было обманутых ожиданий. Я ходила на свидания, чтобы встретить своего человека и понять, как меняются отношения сегодня, что другие люди думают об этом, как это происходит с ними.
Как это все не свело тебя с ума?
А вы почему думаете, что не свело? Если относиться к свиданиям серьезно, быть включенным в процесс, открытым и внимательным, то это сближает участников. И когда звенит звоночек и нужно поменяться парами, это сводит с ума. Через три месяца после начала проекта у меня появился психотерапевт. Это очень мне помогло. Сейчас я считаю психотерапию таким же обязательным опытом как регулярное посещение стоматолога, маммолога, анализов на ВИЧ.
Есть, конечно, и побочные явления. Я думаю, именно психотерапия и ее последствия поменяли меня в сторону здоровой закрытости. Раньше именно открытость делала меня мной, в том числе, позволила написать эту книгу. Сейчас я менее уязвима, но и менее знакома себе. Возможно, так и происходит взросление.
Ты правда встретила своего человека или это вымышленный хэппи-энд?
После публикации финала мне написала девушка. Она призналась, что разочарована и ей очень больно, что автор, которому она верила весь год, за которого переживала, взяла и выдумала заключение. Я была очень занята и не ответила ей, но сделаю это сейчас.
Мне жаль, что вы так сильно расстроились. Тем более, что напрасно, ведь это не так! У меня, признаюсь, была заготовка – альтернативный финал. Я думала: если не встречу своего человека, не полюблю никого, то выйду замуж за своего лучшего друга. Мы десять лет дружим, по-настоящему близки и все окружение говорит нам, что мы и есть настоящая семья. Я могла бы выложить фото с ним, и он бы всем очень понравился. Но это не пригодилось: я полюбила и меня полюбили. А после и мой друг начал отношения.
Кто он?
Как я писала в последней главе, «какого этот человек возраста (двадцатилетний или старенький), роста и веса (маленький вдруг и жилистый — или огромный, грузный), национальности (интересно, я не думала, что это будет человек этой национальности), вероисповедания, пола, профессии, какого цвета волосы или глаза (рыжий и лысый, зеленоглазый и альбинос) — нет никакой разницы. Вообще, считаю, повезло, что это — человек. Потому, что это мог бы быть с тем же успехом кузнечик или камень. Понимаешь? Нет никакой разницы».
Это мой человек, а у тебя и у каждого — будет или есть свой.
Как ты узнала, что это он?
Ответ простой: у тебя не будет никаких сомнений.
Почему ты не показала своего партнера?
Я публиковала мужчин, с которыми встречалась, в Telegram-канале. Но теперь книга кончилась, началась моя личная жизнь. Сейчас это только наше, и чувство личного теперь очень мне дорого — я хочу защитить и сохранить его. Конечно, близкие и некоторые коллеги уже с ним знакомы и шутят про «все больше друзей хранят эту тайну».
На какие деньги ты живешь и путешествуешь?
Я уважительно, но легко отношусь к деньгам: есть — трачу, нет — зарабатываю. Я училась на журфаке и всегда работала автором. У меня есть один стабильный фриланс и два контракта — на первую и вторую книги. Когда я писала «147 свиданий», то ежемесячно получала гонорар и роялти после начала продаж. Если не снимать квартиру в Москве (я год хранила все своих вещи на складе в Казани и переезжала с одним рюкзаком), то можно позволить себе снимать что-то на те же деньги почти в любой стране.
О чем будешь писать теперь?
Пока не скажу, но уже завела Telegram-канал для бэкстейджа — как и со «147 свиданиями», я буду делиться в нем онлайн всем, что происходит. Сейчас он открыт и можно подписаться, но когда проект начнется, он станет приватным, и я буду давать доступ только тем, кто уже оформил предзаказ.
Фото: Регина Уразаева
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