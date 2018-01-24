Бывшие студенты ЕУ сняли собственную версию Satisfaction в защиту ульяновских курсантов

Бывшие студенты Европейского университета (ЕУ) сняли видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Курсанты сняли пародию на клип Бенни Бенасси Satisfaction, за фривольные танцы их собирались отчислить, но прокуратура не нашла для этого оснований.

Ранее ульяновцев поддержали котики из петербургского кафе «Республика кошек», а до этого на защиту курсантов встали и петербургские пенсионерки, которые сняли аналогичное видео в одной из коммуналок.

Здесь мы собрали лучшие пародийные видео, снятые в поддержку ульяновских курсантов по всей стране. А здесь можно почитать рассказ трех бывших студентов ЕУ о том, что говорят в университетских кругах и почему вся эта ситуация вызвала такую волну недоумения.