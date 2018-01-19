Метро Петербурга наградит пары, поженившиеся после знакомства в подземке

Петербургский метрополитен проводит акцию, приуроченную ко Дню святого Валентина. В городской подземке планируют наградить супружеские пары, которые познакомились в метро.

Для этого участникам необходимо рассказать историю знакомства, вспомнить, на какой станции они впервые встретились, и приложить одну-две фотографии из свадебного альбома. Сделать это нужно через аккаунт обратной связи в телеграме (@spbmetropost) до 12 февраля, не позднее 10:00.

По итогам участникам торжественно вручат сертификат «Вечной любви» 14 февраля в нижнем вестибюле станции «Пушкинская».