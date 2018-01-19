Во всех петербургских школах установят металлодетекторы после атак в Перми и Бурятии

Во всех школах Петербурга в скором времени установят металлодетекторы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу городского комитета по образованию Жанну Воробьеву.

«Если есть турникеты или какой-то механизм, который будет иметь функцию определения металла, тогда они появятся (в школах. — Ред.)», — рассказала чиновница во время объезда городских школ.

На данный момент металлодетекторы имеются в 156 из 700 школах Петербурга. В частности, они используются во время проведения ЕГЭ. По информации комитета по образованию Петербурга, все школы и детские сады Петербурга находятся под наблюдением охраны.

Напомним, утром 19 января девятиклассник напал с топором на учителя и учеников седьмого класса в школе микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ. Семь человек пострадали. Нападавший пытался покончить с собой. Его задержали и доставили в больницу, а СК завел дело по статьям о покушении на убийство двух и более людей (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105) и о халатности (ст. 293 УК РФ). Аналогичное ЧП произошло в пермской школе утром 15 января. Там ученик 10-го класса и его знакомый — бывший ученик — пришли в пермскую школу № 127 c ножами и устроили резню. Пострадали 15 человек, из которых 12 госпитализированы, а у троих — психологические травмы.

По материалам «ДП»