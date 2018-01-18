Роспотребнадзор откроет горячую линию для жалоб на цены в гостиницах во время ЧМ-2018

22 января Роспотребнадзор откроет всероссийскую горячую линию для жалоб на цены в гостиницах на период чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом говорится на сайте ведомства. Номер, по которому можно будет сообщить о нарушении, опубликуют позже на сайте Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены».

«Поскольку матч открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года пройдет 14 июня 2018 года, а финальный матч 15 июля 2018 года, вышеназванное означает, что в период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах или иных средствах размещения в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, бизнесмены и компании, которые намеренно завысят установленные ведомством цены, будут оштрафованы.

Напомним, ранее глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев пообещал президенту, что для российских болельщиков билеты на самолет в города, где будут проводиться матчи, будут стоить 5 рублей.