Видео: Ксения Раппопорт читает отрывок из «Танцующей в Аушвице» Паула Гласера
16 января в Санкт-Петербургской филармонии состоялся концерт «Желтые звезды», посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. Его участниками стали Чулпан Хаматова, пианистка Полина Осетинская, кларнетист Юлиан Милкис, юный скрипач Александр Кулицкий и многие другие, а актриса Ксения Раппопорт прочитала отрывки из мемуаров Паула Гласера о его найденной еврейской семье, корнях, боли и борьбе.
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