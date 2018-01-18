Видео: Ксения Раппопорт читает отрывок из «Танцующей в Аушвице» Паула Гласера

16 января в Санкт-Петербургской филармонии состоялся концерт «Желтые звезды», посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. Его участниками стали Чулпан Хаматова, пианистка Полина Осетинская, кларнетист Юлиан Милкис, юный скрипач Александр Кулицкий и многие другие, а актриса Ксения Раппопорт прочитала отрывки из мемуаров Паула Гласера о его найденной еврейской семье, корнях, боли и борьбе.