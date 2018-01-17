В Петербурге судятся организаторы крупных фестивалей косплея

В Петербурге суд принял иск организаторов петербургского конвента Comic Con, который позднее переименовали в Epic Con, к генеральному продюсеру фестиваля «Старкон» Игорю Пылаеву.

В 2016 году Пылаев назвал организаторов петербургского Comic Con «аферистами». По мнению организаторов Epic Con, подобное заявление нанесло ущерб репутации конвента и в результате с ними расторгли три контракта. Истцы требуют возместить ущерб в размере 510 тысяч рублей.

«Отказ по участию от партнеров мы получили после публикации видео, автором которого был ответчик. В личной беседе мы получили подтверждение, что отказ был связан именно с этим», — рассказал гендиректор фестиваля Epic Con Вячеслав Герасимов.

Ранее мы познакомились с десятью косплеерами и узнали, кто на самом деле скрывается под гримом, масками и крафтовой броней.