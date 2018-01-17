Петербургских школьников отправят на ферму для «гармонизации межнациональных отношений»

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге для «укрепления гражданского единства» и «гармонизации межнациональных отношений» отправит городских школьников к коровам и лошадям.

Как стало известно «Фонтанке», согласно условиям аукциона, итоги которого будут подведены 5 февраля, не менее 1000 петербургских школьников за счет бюджета города отправятся в 2018 году на экскурсионную программу «с посещением традиционного русского фермерского хозяйства». Там им расскажут о многообразии культур, представленных в Петербурге, дадут попробовать национальные блюда и отдельно познакомят с животными.

Чиновники прописали, что в хозяйстве, куда направятся школьники, должно быть не меньше двух пород коров, трех видов птиц, четырех пород лошадей и других животных. Там же детей прокатят на карете-телеге.

По материалам «Фонтанки»