В Петербурге представитель туроператора Coral Travel продал путевки и исчез

Представительство туроператора Coral Travel в Петербурге не открылось после новогодних праздников, а купившие путевку граждане разыскивают владелицу фирмы. Об этом 16 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на одну из клиенток организации.

По словам женщины, до Нового года она купила недельный тур в Китай на 27 января 2018 года. Для поездки ей нужна была виза, ее она собиралась предоставить турфирме после праздников, в это же время она планировала забрать оформленные под путешествие документы. Однако в первый рабочий день после новогодних каникул офис на Большой Морской оказался закрыт.

Кроме того, никто не отвечал на звонки — молчали рабочий номер конторы и личный номер менеджера. Другие пострадавшие съездили по месту регистрации ИП, однако там про Наталью Головину даже не слышали, отмечает агентство. Договор клиентка оформляла с ИП «Наталья Владимировна Головина», ей же заплатила 76 тыс. рублей. Однако, где теперь владелица турфирмы, неизвестно ни женщине, ни Coral Travel, который разрешил организации использовать бренд по франшизе. В компании приняли устную жалобу и посоветовали обратиться с заявлением на сайт.

По материалам «ДП»