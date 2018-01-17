В Петербурге откроется выставка художницы, рисовавшей жизнь горожан во время блокады

В Союзе художников 17 января откроется выставка графики Елены Оскаровны Марттилы «Миг между прошлым и будущим». В январе 2018 года художнице исполнилось 95 лет. Ее работы хранятся в Русском музее, Театральном музее, а также в частных коллекциях в России и за границей.

Еще студенткой она создавала зарисовки о жизни блокадного города, создала портреты поэтессы Ольги Берггольц, композитора Дмитрия Шостаковича, а также множество зарисовок о жизни простых ленинградцев. Рисунки художница превратила в полноценные картины с помощью техники литографии и гравюры на картоне.

На экспозиции будут выставлены работы из Ленинградской серии 1941–1942 годов: зарисовки, гравюры на картоне и литографии, а также рисунки по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

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