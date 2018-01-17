Бывший духовник «Зенита» Глеб Грозовский получил 14 лет колонии

Бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» Глеба Грозовского признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц.

Приозерский городской суд Ленинградской области приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости 17 января.

Кроме того, с Грозовского взыщут 1,2 млн рублей в качестве компенсаций в пользу пострадавшим — каждой по 400 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении бывшего настоятеля храма Иоанна Воина Глеба Грозовского было возбуждено в 2013 году. По версии следствия, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних. По данным СК, один из случаев произошел в 2011 году в православном лагере Ленобласти, второй — в 2013 году на острове Кос (Греция). Грозовский отвергал все обвинения. В ноябре 2013 года, когда священник находился в Израиле, его объявили в международный розыск. Его доставили на родину 7 сентября 2016 года, в октябре 2017-го ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу в петербургской психиатрической больнице № 6.

По материалам «ДП»