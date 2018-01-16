Медведев допустил возможность исчезновения криптовалют

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказал мнение, что через несколько лет возможно исчезновение криптовалют, а блокчейн станет частью повседневной реальности. Об этом пишут «Ведомости».

«Через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а блокчейн станет частью повседневной реальности, такой сценарий тоже не исключен», - заявил чиновник. Медведев не исключает повторения сценария начала 90-х, когда появилось множество компаний, связанных с развивавшимся тогда интернетом, а в начале 2000-х большинство таких организаций исчезло.

Здесь мы попытались разобраться что представляют собой криптовалюты и почему за них вступился Дуров, а адвокат Сергей Голубок написал для нас колонку о том, рискуют ли чем-то те, кто покупает криптовалюту.