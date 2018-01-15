Смольный просят сделать Петербург центром европейского гей-туризма

Администрация Петербурга включилась в публичное обсуждение идеи создать гей-кластер для развития тематического туризма. Инициативу рассмотрят в суде.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 15 января, Смольнинский суд принял к производству административный иск к комитету по законности об отказе в согласовании митингов в защиту нетрадиционной ориентации. Купнейший митинг предполагалось провести в Михайловском сквере 27 декабря 2017 года и презентовать на нем концепцию перевоплощения Петербурга в центр европейского гей-туризма с созданием инфраструктуры, проведением рекламной кампании на привлечение российских и иностранных гомосексуальных туристов.

Еще пара мероприятий в тот же день — гей-парад на Большой Морской в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и митинг с призывом исполнить решения ЕСПЧ по делам ЛГБТ у проспекта Обуховской Обороны — также были не согласованы с властями города.

Инициаторы митингов и парада Николай Алексеев, Владимир Иванов и Ирина Алексеева настаивают на публичном обсуждении идей. Они не приняли отказы Смольного, просят признать их незаконными и хотят добиться согласования своих акций, уточняет пресс-служба судов.

По данным Смольнинского суда Петербурга, первое заседание состоится 16 января.

По материалам «Фонтанки»