Владимир Путин: «Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых?»

«Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь на Валааме тоже святые мощи Сергия и Германа. По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело», – отметил Путин

Президент также добавил, что вера всегда сопровождала жителей России: «Вера укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию».

Отдельно Владимир Путин высказался и о кодексе строителей коммунизма: «Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали».

Говоря о Валаамском монастыре, Президент отметил, что он – «одно из зеркал России» и связан «со становлением национального российского государства».

По материалам «ДП».