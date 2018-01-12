В Госдуму внесли законопроект о явке призывников в военкоматы без повесток

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий призывников являться в военкомат без повестки. Его инициатором стал первый замглавы комитета по обороне Андрей Красов. Документ опубликован на сайте парламента.

Согласно ему, призывники, которые не успели получить повестку до окончания срока призыва, будут обязаны сами явиться в военкомат. Помимо этого, Красов предлагает внедрить новую форму вручения повесток — заказным письмом по почте. Предполагается, что повестка будет считаться врученной, когда за нее распишется сам призывник или совершеннолетний член его семьи.