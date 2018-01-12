«Аэрофлот» решил судиться с женой Андрея Аршавина из-за дебоша

«Аэрофлот» собирается в судебном порядке взыскать с Алисы Казьминой (ныне Аршавиной), жены бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, издержки за вынужденную посадку самолета. «Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января 2018 года. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания», — заявили в авиаперевозчике.

Там отметили, что Аршавина всячески задерживала подготовку самолета ко взлету. В авиакомпании отмечают, что понесли дополнительные расходы, связанные с повторным наземным обслуживанием воздушного судна. К таким расходам «Аэрофлот» относит буксировку самолета, предоставление трапа и выгрузку багажа. Еще одной статьей убытков, как отмечают в авиакомпании, стал перерасход топлива. Его стоимость компания также намерена взыскать.

Супругу российского футболиста Алису Казьмину вместе с детьми и няней 6 января сняли с рейса Москва — Алма-Ата за «деструктивное поведение» и отказ подчиниться требованиям экипажа. В авиакомпании сообщили RT, что Аршавина требовала, чтобы няню ее детей пересадили из экономкласса в бизнес-класс. По информации телеканала, за это она предложила одному из бортпроводников взятку в 15 тыс. рублей. Аршавина также пыталась поменять ребенку подгузник во время взлета. Пытаясь добиться своего, девушка, по данным авиакомпании, называла себя «майором ФСБ». Однако в ФСБ заявили, что Аршавина никогда у них не работала. По информации телеканала, стюардесса рейса после скандала получила по sms угрозы с неизвестного номера. Андрей Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У пары есть общая дочь Есения, у Казьминой есть еще двое детей от первого брака, а у Аршавина — трое.

По материалам «ДП»