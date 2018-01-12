В больницах Петербурга остался один пострадавший при взрыве в супермаркете
В хирургическом отделении Александровской больницы остается один пострадавших после взрыва в супермаркете «Перекресток». Остальные раненые были выписаны из Мариинской больницы.Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter.
Все пострадавшие при взрыве в магазине Перекресток из Мариинской больницы выписаны. По состоянию на 11.01.2018 (21:00) остаётся один пострадавший в первом хирургическом отделении Александровской больницы. Состояние пострадавшего удовлетворительное.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 11 января 2018 г.
Напомним, 27 декабря в 18.45 в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. О том, как развивались события после теракта, можно прочитать здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.