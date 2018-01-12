В больницах Петербурга остался один пострадавший при взрыве в супермаркете

В хирургическом отделении Александровской больницы остается один пострадавших после взрыва в супермаркете «Перекресток». Остальные раненые были выписаны из Мариинской больницы.Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter.

 

Напомним, 27 декабря в 18.45 в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. О том, как развивались события после теракта, можно прочитать здесь. 


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