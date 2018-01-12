МЧС спасло трех подростков со льдины, отошедшей от берегов Финского залива

В Петербурге сотрудники МЧС вытащили со льдины троих подростков со льдины в Финском заливе, говорится на сайте ведомства.

Сотрудникам службы сообщение о находящихся на удаленной от берега льдине поступило в 19:15 11 января. Подростки сами позвонили спасателям, так как уже не могли самостоятельно выбраться со льдины из-за промоины, которая образовалась близ берега.

«В течение десяти минут на помощь им прибыли сотрудники 47-й и 46-й пожарно-спасательных частей, которые облачившись в специальные гидрокостюмы, бросились на помощь к подросткам и поддерживали их до прибытия спасателей», — сообщает пресс-служба ведомства

Сотрудники МЧС взяли подростков на борт двух спасательных катеров и вернули их на берег.

11 января пользователи сети заметили дрейфующие глыбы льда на Неве и выложили многочисленные фотографии в Instagram. Ранее петербуржец, рискуя своей жизнью, спас подростка от столкновения с поездом, сотрудники спецотряда спасли двух хищных птиц, занесенных в Красную Книгу, а городские спасатели нырнули в ледяную воду, чтобы спасти застрявшую во льду чайку. В декабре петербуржец также нырнул в ледяную Карповку, чтобы вытащить котят, плывших по реке в картонной коробке.

Фото: @olga_razumnaya98