Петербуржец, рискуя своей жизнью, спас подростка от столкновения с поездом

Житель петербурга спас подростка в так называемом «переходе смерти» в створе Туристской улицы.

Историю опубликовала местная жительница в паблике «Приморский район». По ее словам, молодой человек шел в наушниках к переходу через железнодорожные пути и на заметил приближающейся электрички. Ему начали кричать пешеходы, но юноша ничего не слышал. В этот момент к нему подбежал мужчина и оттолкнул от поезда, а сам перескочил через рельсы буквально за секунду до столкновения с поездом.