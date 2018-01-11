Петербуржец, рискуя своей жизнью, спас подростка от столкновения с поездом

Житель петербурга спас подростка в так называемом «переходе смерти» в створе Туристской улицы.

Историю опубликовала местная жительница в паблике «Приморский район». По ее словам, молодой человек шел в наушниках к переходу через железнодорожные пути и на заметил приближающейся электрички. Ему начали кричать пешеходы, но юноша ничего не слышал. В этот момент к нему подбежал мужчина и оттолкнул от поезда, а сам перескочил через рельсы буквально за секунду до столкновения с поездом. 

Ранее жители Петербурга спасли двух хищных птиц, занесенных в Красную Книгу, а городские спасатели нырнули в ледяную воду, чтобы спасти застрявшую во льду чайку. В декабре петербуржец также нырнул в ледяную Карповку, чтобы вытащить котят, плывших по реке в картонной коробке.


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