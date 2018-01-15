«Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию памяти блокадников

Уже пять лет в каждом январском номере «Собака.ru» публикует шесть интервью горожан, переживших войну и голод в осажденном Ленинграде. Блокадники рассказывают об этом страшном периоде близким людям — внукам, детям, ученикам. В этом году нас решила поддержать социальная сеть «ВКонтакте»: вместе мы запускаем социальную акцию #блокадныепортреты.

В рамках флешмоба мы просим вас выкладывать на своей странице во «ВКонтакте» истории ваших близких, прошедших через осаду города. Если у вас сохранились архивные фотографии или есть современные снимки — прикрепляйте их к посту. Пожалуйста, перед публикацией поставьте хештег проекта #блокадныепортреты и отметьте гелокацию, где жил и трудился ваш герой в блокадном Ленинграде. Нам важны истории тех, кто все еще с нами, а также рассказы о тех, кто не встретит 27 января 74-ю годовщину полного освобождения города от фашистской осады.