Петербурженка создала проект «Фотокарточки для мамы», в котором играет «эталонную» женщину

Петербургский фотограф Альбина Галеева создала фотопроект «Фотокарточки для мамы», в котором она примеряет на себя роль «красивой и счастливой» женщины - конвенциональный образ, который принят в обществе.

О себе она рассказала порталу Colta, что ей 38 лет, она не замужем и без детей: «Моя мама говорит, мне нужно быть покладистой, чтобы найти себе мужа. Один гинеколог предложил мне родить для себя, второй — на всякий случай заморозить яйцеклетки. Общество ждет от меня потомства, брака, своей квартиры. Инстаграм — селфи, мужчины — приглашения на секс».