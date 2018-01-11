Петербурженка создала проект «Фотокарточки для мамы», в котором играет «эталонную» женщину
Петербургский фотограф Альбина Галеева создала фотопроект «Фотокарточки для мамы», в котором она примеряет на себя роль «красивой и счастливой» женщины - конвенциональный образ, который принят в обществе.
О себе она рассказала порталу Colta, что ей 38 лет, она не замужем и без детей: «Моя мама говорит, мне нужно быть покладистой, чтобы найти себе мужа. Один гинеколог предложил мне родить для себя, второй — на всякий случай заморозить яйцеклетки. Общество ждет от меня потомства, брака, своей квартиры. Инстаграм — селфи, мужчины — приглашения на секс».
По ее словам, она решила сделать фотопроект для того, чтобы примерить на себя роль счастливой и состоявшейся женщины. Для этого она давала объявления в приложении для знакомств и предлагала мужчинам «прожить» с ней один из этапов жизни «как должно быть».
«Почему, стремясь превзойти саму себя, я ищу одобрения и внимания окружающих? Проживая жизнь в соответствии с ролью, не теряю ли я себя? Или, быть может, именно так я пытаюсь больше узнать о себе?», - размышляет петербурженка.
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