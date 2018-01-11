В Петербурге сокращают количество мигрантов перед ЧМ-2018

Этот год может оказаться критическим для мигрантов, работающих в Петербурге. Поток рабочих из других стран, который в прошлом году начал восстанавливаться после девальвации рубля, в этом году попадает под законодательные ограничения, связанные в том числе с чемпионатом мира по футболу.

Петербург вошел в число городов, в которых с 25 мая по 25 июля 2018 года постановка иностранцев на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства будет осуществляться в течение одних суток со дня их прибытия, а не семи рабочих дней, как сейчас. Такие меры предусмотрены указом президента РФ от 09.05.2017 № 202, говорит Ольга Дученко, старший юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и Партнеры».

Для нарушителей этого порядка в Петербурге предусмотрен штраф от 5 до 7 тыс. рублей. Также иностранца могут выдворить за пределы России. Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны, в числе которых и Петербург, в котором пройдут игры Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня) и Аргентина — Нигерия (26 июня).Кроме того, город примет матч 1/8 финала, один из полуфиналов и матч за третье место.

В этом году будет ужесточен целый ряд законов по учету мигрантов. Так, на стадии представления поправок находится проект об ужесточении уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранца или лица без гражданства, рассказывает Ольга Дученко. На стадии предварительного рассмотрения — изменения в закон о миграционном учете, которые позволят работодателю снимать с учета уволенного мигранта. Россия уже сократила объем квот на выдачу разрешений на временное проживание почти на 20% по сравнению с 2017 годом, в 2018 планируется выдать только 90,4 тыс. разрешений.

По материалам «ДП»