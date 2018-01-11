В Петербурге грабители вынесли микроскоп и лабораторные весы из института РАН

Сотрудница Института высокомолекулярных соединений (ИВС) Российской академии наук на Васильевском острове в Петербурге обратилась в 16-й отдел полиции и попросила отыскать грабителей, которые вынесли из учреждения лабораторные весы за 45 и 21 тысячу рублей и микроскоп 1970-го года выпуска. Об этом пишет «Фонтанка».

Из каких кабинетов вынесли оборудование, женщина не указала. В общей сложности вскрытыми оказались семь дверей, но воры, по всей видимости, вынесли только весы и микроскоп.