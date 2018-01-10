Минфин объявил о ликвидации резервного фонда

Министерство финансов РФ опубликовало информацию о том, что Резервный фонд был полностью потрачен в декабре 2017 года. Таким образом, с 1 февраля Резервный фонд официально прекратит свое существование.

Фонд был создан в 2008 году и пополнялся за счет доходов от продажи нефти и газа. Максимальные накопления в Резервном фонде были в сентябре 2008 года и составили 142,6 миллиарда долларов.

По состоянию на декабрь 2014 года объем фонда составлял 88,94 миллиарда долларов. В период экономического кризиса, начиная с 2015 года, деньги из фонда были потрачены на покрытие дефицита бюджета страны.

После исчерпания Резервного фонда дефицит бюджета планируется покрывать за счет Фонда национального благосостояния, где по состоянию на 1 января 2018 года находилось 3,75 триллиона рублей.