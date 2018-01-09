В Петербурге грабители случайно выкинули сумку с 600 тысячами рублей под автобус бойцов СОБР

В Петербурге вечером в понедельник, 8 января, бойцы Росгвардии задержали пятерых мужчин, которые совершили вооруженное ограбление салона связи «Связной» на проспекте Ударников. Налетчиков взяли с поличным. Грабители забрали выручку в 20 тыс. рублей и сумку инкассаторов, в которой находились 600 тыс. рублей. Сумку с деньгами после ограбления выбросили под автобус с бойцами СОБР.

В ограблении участвовали пять человек – трое уроженцев Пскова и двое жителей Петербурга, приводит подробности «Фонтанка». В «Связной» зашли двое грабителей, еще двое стояли на входе, а последний, пятый налетчик сидел за рулем Аudi с включенным двигателем. В салоне связи им удалось забрать только 20 тыс. рублей выручки на пятерых, а также сумку с деньгами для инкассаторов. «Выбежав из магазина, один из них посчитал, что баул пуст, и выкинул его в сторону стоявшего микроавтобуса», – отмечает агентство.

В автобусе находились прибывшие заблаговременно сотрудники Росгвардии, которых предупредили о готовящемся ограблении коллеги из Пскова. Они сообщили, что в новогодние каникулы трое из задержанных уже совершили два разбоя в магазинах Пскова и направляются в Петербург на автомобиле Аudi. После чего правоохранители подготовили операцию по задержанию злоумышленников с поличным. Личности грабителей устанавливаются.

По материалам «ДП»