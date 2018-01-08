Жену Аршавина вместе с детьми сняли с самолета за "деструктивное поведение"

Рейс Москва-Казахстан вечером 6 января был отложен почти на два часа из-за конфликта пассажира с бортпроводником. По информации СМИ, высаживать пришлось жену футболиста Андрея Аршавина, Алису.

Как сообщают СМИ, самолёт задержался в Шереметьево из-за того, что Алиса Аршавина перед взлётом решила поменять дочери подгузник, в связи с чем отказалась сесть и пристегнуться. Бортпроводник сказал девушке, что вернуться к процессу она сможет через 10 минут после взлёта, но это не подействовало, и конфликт продолжился уже в отделе полиции аэропорта. Помимо этого, пассажирка пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, хотя билет у нее был в эконом. Сообщается, что молодая мама отделалась беседой с сотрудниками правоохранительных органов, на свой рейс она уже не попала.

Во время конфликта Алиса Аршавина несколько раз назвала себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж воздушного судна. Ранее СМИ сообщили, что стюардесса рейса, с которого сняли супругу известного футболиста, получила SMS с телефона жены футболиста, текст которого восприняла как угрозы. И в нем упоминалось такое же звание. В сообщении говорится, что за жестокое обращение с детьми стюардессе грозит от 2 до 4 дет лишения свободы.

Андрей Аршавин женился на Алисе в 2016 году. У пары одна дочь. У Алисы еще двое детей от первого брака. Осенью 2017 года Алиса Аршавина заявила о намерении подать на развод, но официально он так и не был не оформлен.

Источник: «Фонтанка.ru»