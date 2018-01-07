Патриарх Кирилл считает, что безналичный расчет ограничит свободу человека

Глава РПЦ в интервью Дмитрию Киселёву для «России 1» высказался по поводу угроз цифровых технологий. Патриарх Кирилл считает, что полный отказ от наличных средств в пользу безналичного расчёта ограничит свободу человека.

«Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу. Вот приведу вам такой небольшой пример. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И всё это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?», — говорит патриарх в интервью.

Кирилл привел пример, что в некой европейской стране требуют согласиться с определённым отношением к ЛГБТ ради гражданства, но ни источник информации, ни само государство он не назвал. Уточняющих вопросов от Киселева не последовало.

Затем глава РПЦ предположил, что в будущем доступ к банковским счетам могут ограничивать в зависимости от взглядов на тему ЛГБТ.