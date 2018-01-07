Туалеты на вокзалах обязаны быть бесплатными для всех пассажиров

Пассажиры всех поездов вправе ничего не платить за пользование туалетами на всех станциях. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Административное дело против ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) было возбуждено по жалобе пассажирки Гарифуллиной. Приехав на Витебский вокзал пригородным поездом, она не смогла бесплатно воспользоваться туалетом. Хотя такое право прописано в утвержденных правительством России правилах оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров. Роспотребнадзор наложил на РЖД административный штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение правил.

Но компания не согласилась с решением Роспотребнадзора и обратилась в арбитражный суд. Ее юристы утверждали, что установленные правила не касаются пассажиров пригородных поездов, сама гражданка имела билет только в один конец и к моменту обращения в туалет уже завершила поездку. Кроме того, РЖД отрицали вину в ситуации, так как сдали помещения санитарных комнат в аренду ЗАО «Торговый Комплекс Витебский Вокзал».

Однако судьи не согласились с доводами железнодорожников. Ведь устав железнодорожного транспорта, федеральные правила и иные нормативно-правовые акты не разделяют пассажиров на категории в зависимости от вида перевозки. Также законодательство не дифференцирует понятия «пункт назначения», «прибытие в пункт назначения», «высадка пассажира из поезда». Поэтому суд пришел к выводу, что после схода с поезда на станции назначения и даже после пересечения турникетов пассажир не утрачивает своего статуса. Равно как и передача помещений в аренду не освобождает перевозчика от исполнения возложенной законодательством обязанности по обеспечению пассажиров правом бесплатного пользования туалетами. «Таким образом, ОАО «РЖД» не обеспечивает качественное обслуживание пассажиров, прибывающих на поездах пригородного сообщения, в части предоставления санитарно-гигиенических услуг на железнодорожном вокзале, что является нарушением», – заключил арбитражный суд, подтверждая законность и обоснованность наложенного штрафа.

Источник: «Фонтанка.ru»