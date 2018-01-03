Посмотрите на лучшие в мире фейерверки новогодней ночи — в одном ролике
Видео новогодних фейерверков из крупнейших городов мира в одном ролике собрала британская газета The Guardian. В клипе — шоу из Лондона с колесом обозрения London Eye, Парижа — с Триумфальной аркой, Берлина с Бранденбургскими воротами, Москвы с Кремлем, гавани Виктории в Гонконге, небоскреба в Тайбэе, видов Пхеньяна, гаваней Сиднея и Окленда и, конечно, Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Создатели ролика особо подчеркивают: несмотря на то что Биг-Бен находится на реконструкции, специально ради свыше 100 тысяч собравшихся на берегах Темзы часы временно запустили, чтобы люди услышали их бой.
Источник: «Фонтанка.ру»
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