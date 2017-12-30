ФСБ задержала исполнителя и организатора теракта в «Перекрёстке»

ФСБ задержан исполнитель и организатор взрыва в супермаркете «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте. Операция прошла в Петербурге, задержан местный житель.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в г. Санкт-Петербурге», – говорится в официальном сообщении ФСБ, опубликованном вечером 30 декабря.

Двумя днями раньше благодаря видеокамере наблюдения сообщалось, что стали известны приметы подозреваемого в подрыве. Молодой человек пришел под видом покупателя и оставил рюкзак в камере хранения. Как тогда сообщила «Фонтанка», в четверть седьмого вечера 27 декабря, за полчаса до взрыва, на площади Калинина остановилась маршрутка, которая двигалась со стороны метро «Черная речка». Из салона вышел крепко сложенный брюнет неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном. Он нес на одном плече ощутимый по весу бежевый рюкзак. Войдя в «Перекресток», молодой человек проследовал к камере хранения, оставил рюкзак, вошел в торговый зал и минуты полторы изображал интерес к товарам.

Напомним, что ранее сегодня запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв, произошедший в среду в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Об этом сообщила в Twitter SITE Intel Group.

Общее число пострадавших при взрыве самодельного взрывного устройства в «Перекрестке» составило 18 человек.

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