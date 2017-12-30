«Яндекс» выяснил самые любимые новогодние блюда россиян

Аналитики компании «Яндекс» на основе поисковых запросов на рецепты, которых в предновогодние дни в три раза больше обычного, выяснили самые любимые новогодние блюда россиян.

Первая тройка кулинарного топа-15 не удивляет. Это непоколебимые хиты эклектичной позднесоветской и постсоветской кухни: салаты «селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь». Российские пользователи ищут разнообразные рецепты — от «классических» до «экзотических».

На четвертом месте — хрестоматийный салат советского застолья «Мимоза», причем в Москве и Петербурге его рецепт в интернете ищут в полтора раза чаще, чем в целом по стране. На пятом месте —т тоже ностальгический холодец.

Дальше блюда по мере убывания числа запросов такие: крабовый салат, салат с кальмарами, тарталетки с икрой, салатом или грибами, салат с курицей и ананасами, салат «Гранатовый браслет», бутерброды со шпротами, красной икрой и рыбой, «Греческий салат», рулеты из лаваша с разными начинками, салат с креветками и, замыкая рейтинг, салат «Подсолнух».

В это время Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) накануне новогодних праздников предупредила об опасности заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи. Наибольшую опасность для организмов россиян, согласно этому документу, являются заправленные майонезом и сметаной салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и подобные. Кроме того, есть шанс заразиться вирусными инфекциями, употребив в пищу плохо промытые фрукты и овощи. В довершение всего Роспотребнадзор строго не рекомендовал покупать водку дешевле 205 рублей за поллитра.

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