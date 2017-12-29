Число пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге возросло до 18

Общее число пострадавших при взрыве самодельного взрывного устройства в «Перекрестке» увеличилось до 18 человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина в пятницу, 29 декабря. «Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились еще четыре пострадавших при взрыве в магазине „Перекресток“. После осмотра специалистами трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы», — написала Митянина в Twitter. Она добавила, что теперь пострадавших 18, из них девять человек остаются в стационарах.

Владелец «Перекрестка» заявил о том, что оплатит лечение и реабилитацию пострадавших при взрыве в Петербурге

27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44, в 18.45, по наблюдениям пострадавших, произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет.

Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. Все подробности, которые известны на данный момент, можно прочитать здесь. 28 декабря руководство сети супермаркетов приняло решение демонтировать камеры хранения.

По материалам «ДП»