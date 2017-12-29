Владелец «Перекрестка» оплатит лечение и реабилитацию пострадавших при взрыве в Петербурге
Ретейлер X5 Retail Group покроет все расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Петербурге, говорится в сообщении компании. Семьям пострадавших компания передаст продовольственные корзины через социальную службу Калининского района города.
27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44, в 18.45, по наблюдениям пострадавших, произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин уже назвал случившееся терактом. Все подробности, которые известны на данный момент, можно прочитать здесь. 28 декабря руководство сети супермаркетов приняло решение демонтировать камеры хранения.
В Смольном заявили, что пострадавшим в результате взрыва в супермаркете будет выплачена компенсация в размере 300 тыс. рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора Георгия Полтавченко. На следующий день в сети X5 были усилены меры безопасности. Из всех супермаркетов «Перекресток» в Петербурге были демонтированы для обследования камеры хранения. Конкуренты также отменили услугу — на камере хранения в «Ленте» можно увидеть надпись: «По техническим причинам не работают ячейки ручной клади, приносим извинения за неудобства».
По материалам «ДП»
Фото: Сергей Ермохин
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