Опубликовано фото вероятного исполнителя теракта в Петербурге
Агентство «Росбалт» разместило фотографию мужчины, который по предварительным данным может быть причастен к взрыву в петербургском супермаркете «Перекресток».
На кадре изображен мужчина, одетый в зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и темные кеды. По предварительным данным, подозреваемый некоторое время ходил по магазину, после чего удалился, ничего не купив.
Снимок мужчины вблизи также был опубликован телеканалом «Санкт-Петербург».
27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44, в 18.45, по наблюдениям пострадавших, произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин уже назвал случившееся терактом. Все подробности, которые известны на данный момент, можно прочитать здесь. 28 декабря руководство сети супермаркетов приняло решение демонтировать камеры хранения.
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