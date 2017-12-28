Опубликовано фото вероятного исполнителя теракта в Петербурге

Агентство «Росбалт» разместило фотографию мужчины, который по предварительным данным может быть причастен к взрыву в петербургском супермаркете «Перекресток».

На кадре изображен мужчина, одетый в зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и темные кеды. По предварительным данным, подозреваемый некоторое время ходил по магазину, после чего удалился, ничего не купив.

Снимок мужчины вблизи также был опубликован телеканалом «Санкт-Петербург».