Собчак показала «агитационный плакат» работы Олега Кулика

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак выложила в своем Instagram фотографию плаката, который нарисовал современный художник Олег Кулик. Его работа стилизована под советский агитационный плакат, на котором Собчак закрывает собой лозунги «Портим всех **х». Ведущую изобразили с тремя языками.