Собчак показала «агитационный плакат» работы Олега Кулика
Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак выложила в своем Instagram фотографию плаката, который нарисовал современный художник Олег Кулик. Его работа стилизована под советский агитационный плакат, на котором Собчак закрывает собой лозунги «Портим всех **х». Ведущую изобразили с тремя языками.
Олег Кулик — художник-перфомансист, представитель явления в современном искусстве, которое называется «московский акционизм».
Напомним, 26 декабря Собчак официально зарегистрировали кандидатом в президенты России. Ранее она представила свою предвыборную программу на съезде «Гражданской инициативы». Документ состоит из 123 пунктов, которые разделены между собой по блокам «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».
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