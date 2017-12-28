Петербуржцы, услышав взрыв в супермаркете, побежали на помощь пострадавшим

После взрыва, произошедшего 27 декабря в супермаркете на Кондратьевском проспекте, рядовые петербуржцы, оказавшиеся неподалеку, ринулись помогать пострадавшим.

Изданию «Комсомольская правда» удалось поговорить с одной из них - врачом Мариной Булановой. Она рассказала, что побежала помогать людям вместе со своей дочерью Мариной.

«Мы живем неподалеку, и поскольку я врач и ребенка воспитываю в соответствии со своими принципами, то услышав, что здесь произошел взрыв, мы побежали для того, чтобы как-то помочь», – рассказала она.

Женщина также добавила, что здание «Гигант Холла», в котором располагается супермаркет, старое, примерно 50-60-х годов прошлого века: «Если бы там произошел серьезный большой взрыв, пострадало б очень много народа и наша помощь была бы нужна».

Стали известны приметы подозреваемого в подрыве супермаркета «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Молодой человек пришел под видом покупателя и оставил рюкзак в камере хранения.

В 18.45, по наблюдениям пострадавших, произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин уже назвал случившееся терактом. Все подробности, которые известны на данный момент, можно прочитать здесь.

Фото: Надежда Фаткуллина, «Комсомольская правда»